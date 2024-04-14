Четверо детей и один взрослый отравились угарным газом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает СУ СК РФ по региону.
Несчастный случай произошел вечером 13 апреля в многоквартирном доме на улице Афанасьева.
По предварительным данным, пять человек почувствовали недомогание. Их госпитализировали. Сейчас жизни четверых детей и взрослого ничего не угрожает.
В СК организовали доследственную проверку из-за отравления газом. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Прокуратура Автозаводского района тоже выясняет причины происшествия.
«Надзорным органом будет дана оценка исполнению законодательства уполномоченными службами при обслуживании газового оборудования, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что семья с двумя детьми отравилась угарным газом в Ленинском районе.