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В Башкирии на трех реках поднялся уровень воды

В Башкирии за сутки на трех реках поднялся уровень воды. Как отмечает МЧС по РБ, для контроля ситуации с паводками применяются беспилотники, также работают 37 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов и круглосуточный штаб.

Источник: МЧС РФ

Так, подъем уровня воды произошел в следующих реках:

Дема в Давлеканово, за сутки уровень поднялся на 11 см, текущий уровень составляет 392 см; Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района, за сутки рост составил 32 см, текущий уровень реки — 498 см; Белая в селе Арский Камень, за сутки вода поднялась на 61 см, текущий уровень воды составляет 311 см.

Также повышение уровня воды в реках происходит в Уфе. По информации управления гражданской защиты города, уровень воды в реке Белой составляет 518 см, в реке Уфе — 457 см и в реке Деме — 520 см.