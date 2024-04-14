В Башкирии на трех реках поднялся уровень воды

Так, подъем уровня воды произошел в следующих реках:
Дема в Давлеканово, за сутки уровень поднялся на 11 см, текущий уровень составляет 392 см; Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района, за сутки рост составил 32 см, текущий уровень реки — 498 см; Белая в селе Арский Камень, за сутки вода поднялась на 61 см, текущий уровень воды составляет 311 см.
Также повышение уровня воды в реках происходит в Уфе. По информации управления гражданской защиты города, уровень воды в реке Белой составляет 518 см, в реке Уфе — 457 см и в реке Деме — 520 см.