Иран объявил о завершении ударов по Израилю

Хагари сообщил, что незначительные повреждения при атаке Ирана получила база ВВС «Неватим», но она продолжает функционировать. Точное число пострадавших пока неизвестно. За ночь в медицинский центр «Сорока» на юге Израиля было доставлено в общей сложности 12 человек, сообщила его пресс-служба. Одна из них — семилетняя девочка, которая была ранена осколками ракеты, перехваченной силами ПВО. Еще восемь человек получили медицинскую помощь в связи с легкими травмами, полученными из-за осколков или при панике и поисках убежища, три человека были госпитализированы из-за стресса.