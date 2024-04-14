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Мужчина выпал из окна 15 этажа в Самаре

На улице Майской в Самаре около дома нашли тело мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Самары вечером в субботу, 13 апреля 2024 года, произошла трагедия. На улице Майской около многоэтажки нашли тело мужчины. Самарец выпал из окна 15 этажа, сообщают очевидцы в соцсетях. Падение попало на видео.

На месте работали правоохранители и медики скорой помощи.

Напомним, в августе 2023 года житель Тольятти выпал из окна 15 этажа и остался жив. Мужчина упал на ветки дерева, а потом на скамейку, они смягчили удар. Когда на место прибыли спасатели, тольяттинец был в сознании. Пострадавшего тут же отвезли в больницу.

К сожалению, в больнице тольяттинец скончался.

несчастный случай