Мужчина выпал из окна 15 этажа в Самаре

Напомним, в августе 2023 года житель Тольятти выпал из окна 15 этажа и остался жив. Мужчина упал на ветки дерева, а потом на скамейку, они смягчили удар. Когда на место прибыли спасатели, тольяттинец был в сознании. Пострадавшего тут же отвезли в больницу.