Мужчина выпал из окна 15 этажа в Самаре

В Кировском районе Самары вечером в субботу, 13 апреля 2024 года, произошла трагедия. На улице Майской около многоэтажки нашли тело мужчины. Самарец выпал из окна 15 этажа, сообщают очевидцы в соцсетях. Падение попало на видео.
На месте работали правоохранители и медики скорой помощи.
Напомним, в августе 2023 года житель Тольятти выпал из окна 15 этажа и остался жив. Мужчина упал на ветки дерева, а потом на скамейку, они смягчили удар. Когда на место прибыли спасатели, тольяттинец был в сознании. Пострадавшего тут же отвезли в больницу.
К сожалению, в больнице тольяттинец скончался.