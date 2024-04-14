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Труп мужчины с травмами обнаружили у входа в воронежский кальян-бар

Следователи возбудили дело об умышленном причинении вреда здоровью.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 13 апреля в Воронеже на улице Кольцовской около кафе-бара был обнаружен труп 31-летнего мужчины. По данным Следователей СКР по региону, он имел признаки насильственной смерти.

Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Следователи совместно с полицией ищут причастного к преступлению.

Ранее в соцсетях появилось видео, автор утверждает, что оно с места преступления возле бара. На нем трое мужчин разговаривают, а затем один из них бьет другого. Потерпевший падает и больше не поднимается.

СК