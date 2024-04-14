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В Крыму объявлено штормовое предупреждение на два дня

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15—16 апреля объявило МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 75% 759 мм рт. ст. +13°

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 15 апреля, в течение суток 16 апреля в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17−22 м/с», — говорится в сообщении крымского главка МЧС России.

Рекомендовано соблюдать меры безопасности:

— гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность;

— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

— при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;

— не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередач и деревьев;

— водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«112» — единый телефон спасения;

«01 или 101» — с мобильных телефонов;

(3652) 55−09−04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

МЧС