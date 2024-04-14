В Крыму объявлено штормовое предупреждение на два дня

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 15 апреля, в течение суток 16 апреля в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17−22 м/с», — говорится в сообщении крымского главка МЧС России.
Рекомендовано соблюдать меры безопасности:
— гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность;
— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
— при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;
— не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередач и деревьев;
— водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
«112» — единый телефон спасения;
«01 или 101» — с мобильных телефонов;
(3652) 55−09−04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.