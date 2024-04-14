Не желающих покидать дома жителей Петропавловска обнаружили с помощью дрона и тепловизора

«В срочном порядке эвакуировать оставшихся людей. Не вижу оправдания такой позиции — подвергать себя риску и сознательно оставаться в зоне угрозы. В случае сопротивления — призвать к административной ответственности и перевезти в безопасное место», — сказал он.