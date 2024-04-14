Трех пенсионеров и школьника искали в лесу 62 человека под Борисовом

Заблудившиеся под Борисовом три пенсионера и школьник провели в лесу больше суток, пока не пришла помощь. Как сообщили в пресс-службе МЧС, звонок с просьбой о помощи поступил от заблудившихся людей 13 апреля в 11.34. Оказалось, трое пенсионеров — двое мужчин и женщина, а также подросток ушли в лес рядом с деревней Селец Борисовского района еще 12 апреля. Но вечером не смогли найти дорогу домой и переночевали в лесу, решив продолжить поиски дороги утром. Однако на следующий день поняли, что без сторонней помощи не обойтись.