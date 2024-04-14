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Пятичасовая волна. Как развивается ситуация после атаки Ирана на территорию Израиля

Волна ударов Ирана по территории Израиля длилась около пяти часов, за это время Тегеран выпустил несколько десятков беспилотников и ракет. Атака стала ответом на израильский удар по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии. Погиб семилетний ребенок, о серьезно пострадавших в результате иранских ударов не сообщалось.

Источник: Reuters

К 08:00 мск Израиль уже открыл воздушное пространство, а аэропорт Бен-Гурион возобновил работу. Росавиация ввела запрет на полет российским авиакомпаниям над Израилем, Ираном и Иорданией, позже ограничения были сняты.

ТАСС собрал основное об иранских ударах.

Путь к обострению

  • 1 апреля сирийское агентство SANA сообщило, что ВВС Израиля атаковали здание в Дамаске. В результате удара по консульскому отделу посольства Ирана погибли несколько иранских военных. Израильская сторона официально не комментировала произошедшее.
  • В Тегеране предупредили, что ответят на удар Израиля. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи написал в X (ранее Twitter), что «злой режим будет наказан», МИД исламской республики отметил, что удары со стороны Тегерана будут самообороной, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал их ответом на «многочисленные преступления» Израиля.
  • Основной союзник Израиля США, сообщала телекомпания NBC со ссылкой на американских официальных лиц, выразили разочарование атакой на консульство. В Вашингтоне полагают, что у еврейского государства нет четкой стратегии действий, что опасно эскалацией на Ближнем Востоке.

Ночная атака

  • Иран нанес удары по объектам в Израиле беспилотниками и ракетами в ночь на 14 апреля, волна атак, передает телекомпания CNN, длилась около пяти часов. Тегеран сообщал, что атаковал исключительно военные объекты Израиля, что подтверждают в Вашингтоне.
  • Израиль указывает, что сбил до 99% атаковавших его снарядов, оценивая их число в 185 ударных беспилотников Shahed-238 и 36 баллистических ракет. Удары наносились с территории Ирана (из западных провинций страны, сообщает телеканал Al Arabiya), а также Ирака, Йемена и Сирии. До 55 ракет было выпущено отрядами «Хезболлах» из Ливана.
  • Сбивать беспилотники и ракеты Израилю помогали США и Великобритания. В перехвате снарядов над своей территорией участвовала система ПВО Иордании.
  • В целом на территории Израиля пострадал 31 человек — помощь потребовалась в связи с легкими ранениями и стрессом. Посол Израиля в России Симона Гальперин сообщила о погибшем ребенке в результате атаки Ирана.

Разные оценки итогов

  • Госагентство Ирана IRNA сообщило о серьезных повреждениях авиабазы ВВС Израиля на юге страны в пустыне Негев. В то же время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео, свидетельствующее, что военные самолеты по-прежнему могут пользоваться атакованной Ираном авиабазой Неватим, а официальный представитель армии Даниэль Хагари назвал ущерб минимальным. О в среднем «относительно небольшом» ущербе Израилю сообщает газета The New York Times.
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об успешном отражении атаки Ирана. Президент Израиля Ицхак Герцог выступил со словами благословения в адрес армии страны и подчеркнул, что объединившиеся «силы добра» одолеют «силы зла». Президент США Джо Байден оценил произошедшее как «победу Израиля», продемонстрировавшую его «превосходный военный потенциал».
  • В то же время командующий КСИР генерал Хосейн Салами заявляет, что операция против Израиля была успешнее, чем ожидалось.

Исчерпан ли инцидент?

  • Глава Совета по определению политической целесообразности и экс-командующий КСИР генерал Мохсен Резаи предостерег Израиль от продолжения эскалации и пригрозил, что ответ «приведет к концу существования» еврейского государства. Действующий командующий КСИР генерал Хосейн Салами пообещал жесткий ответ на дальнейшую «любую агрессию» Израиля.
  • Глава Минобороны Мохаммад Реза Аштияни пригрозил «решительным ответом» тем, кто предоставит Израилю свою территорию или воздушное пространство для нападения на исламскую республику, что, оценивает агентство Fars, может относиться к Иордании. США Иран также рекомендует оставаться в стороне.
  • В то же время Пентагон заверяет, что США без колебания поддержат Израиль, хотя и не ищут конфликта с Ираном. При этом телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что Байден в разговоре с Нетаньяху дал понять, что США не планируют участвовать в операциях Израиля против Ирана.
  • Однако незадолго до волны ударов премьер Израиля Нетаньяху заявил, что еврейское государство готово «к любому развитию событий», а также «ударит по тому, кто нанесет удар по нему», «хладнокровно и решительно». Газета The Sun со ссылкой на источники утверждала, что целью ЦАХАЛ могут стать ядерные объекты в Иране.

Реакция в мире

  • Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта может привести к новому острейшему ближневосточному кризису. С обеспокоенностью и опасением новой эскалации выступили МИД Китая и Индии.
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий.
  • В то же время на Западе Иран однозначно осудили. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал иранскую атаку «неприемлемым нападением», а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответ Тегерана на удар по иранскому консульству назвала «вопиющим и неоправданным».
  • В часы атаки Байден по телефону заверил Нетаньяху в поддержке США, а также провел консультации «со своей командой по национальной безопасности» в Белом доме. В ближайшее время срочные переговоры с союзниками США планирует госсекретарь Энтони Блинкен.
  • Страны Группы семи планируют обсудить по видеосвязи удары по Израилю. Как сообщили в Вашингтоне, «семерка» намерена подготовить скоординированный дипломатический ответ. По запросу Израиля 14 апреля также пройдет срочное заседание Совета Безопасности ООН.