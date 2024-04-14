Пятичасовая волна. Как развивается ситуация после атаки Ирана на территорию Израиля

Волна ударов Ирана по территории Израиля длилась около пяти часов, за это время Тегеран выпустил несколько десятков беспилотников и ракет. Атака стала ответом на израильский удар по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии. Погиб семилетний ребенок, о серьезно пострадавших в результате иранских ударов не сообщалось.