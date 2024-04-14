Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ выясняет данные о россиянине на борту захваченного Ираном судна

Посольство России в Иране сообщило о продолжении работы по выяснению обстоятельств нахождения россиянина на задержанном Ираном судне MSC Aries. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале посольства.

Источник: Reuters

«Посольство находится в постоянном контакте с местными властями на предмет выяснения всех деталей нахождения российского гражданина Т. С. Колчанова на борту морского судна “Aries” в целях оказания необходимого консульского содействия», — заявили в дипмиссии.

Посольство также поддерживает связь с родственниками российского моряка.

По данным РИА Новости, экипаж контейнеровоза пока не обращался к российскому профсоюзу моряков.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Ночную атаку назвали возмездием Ирана за атаку Израиля на его консульство в Дамаске, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ. Ряд источников полагает, что за этим шагом последуют новые акты возмездия.