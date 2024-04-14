Посольство РФ выясняет данные о россиянине на борту захваченного Ираном судна

«Посольство находится в постоянном контакте с местными властями на предмет выяснения всех деталей нахождения российского гражданина Т. С. Колчанова на борту морского судна “Aries” в целях оказания необходимого консульского содействия», — заявили в дипмиссии.
Посольство также поддерживает связь с родственниками российского моряка.
По данным РИА Новости, экипаж контейнеровоза пока не обращался к российскому профсоюзу моряков.
13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.
Ночную атаку назвали возмездием Ирана за атаку Израиля на его консульство в Дамаске, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ. Ряд источников полагает, что за этим шагом последуют новые акты возмездия.