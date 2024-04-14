Больше 140 адмдел возбудили из-за завышения цен в паводковых регионах

АЛМАТЫ, 14 апр — Sputnik. По факту завышения цен на социально значимые продукты в 10 пострадавших регионах возбуждено более 140 административных дел, рассказала первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова на совещании по ситуации с ценами и наличию социальных продуктов питания в регионах, особенно в областях, пострадавших от паводков.