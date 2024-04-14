Больше 140 адмдел возбудили из-за завышения цен в паводковых регионах

Председательствовал вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин, сообщила пресс-служба правительства.
По данным сайта правительства Казахстана, средний индекс цен на социальные продукты питания по стране за неделю снизился на 0,1%. Ключевую роль в этом сыграли региональные стабфонды.
Между тем, отмечается незначительный рост цен на сахар. Это связано с окончанием переработки сахарной свеклы в России и повышением отпускных цен от производителей.
Для сдерживания цен на муку 1 сорта в Алматинской и Актюбинской областях поручено рассмотреть возможность поставок удешевленной пшеницы из резервов «Продкорпорации».
По Айжан Бижановой, в 10 регионах, пострадавших от паводков, ежедневно мониторят цены на социально значимые продукты. Работают службы торговли и питания, созданы «горячие линии» для обращений граждан, открыты пункты общественного контроля по рассмотрению жалоб бизнеса и населения.
«По факту завышения цен на социально значимые продукты в 10 пострадавших регионах возбуждено более 140 административных дел, дано 122 предупреждения, наложено 17 штрафов».
Субъекты бизнеса подписали меморандумы на поставку наиболее важных продовольственных и непродовольственных товаров общим объемом 635 тыс. тонн. Из резервов стабфондов реализовано около 767 тонн социальных продуктов питания.
Регионам поручено заблаговременно начать работу по заключению договоров на поставку импортных ранних овощей и провести оценку имеющихся запасов с учетом потребностей на ближайшие месяцы.
«По прогнозам, в Западно-Казахстанскую область идет большая вода. Поручаю акимату оперативно вместе с Комитетом торговли проверить состояние хранилищ. Если есть малейшая угроза подтопления, вывозите продовольствие в безопасные места. “Продкорпорации” поручаю как можно быстрее организовать доставку удешевленного зерна в Атырау», — подытожил Серик Жумангарин.
Со следующей недели правительство переидет на оперативный режим работы, совещания по контролю за продуктами питания будут проводиться два раза в неделю, пока ситуация не стабилизируется.