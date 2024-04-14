В компании «СамараАвтоГаз» опровергли сообщение о ЧП в автобусном парке

Компания «СамараАвтоГаз», которая занимается автобусными перевозками, опровергла сообщение о ЧП в автобусном парке. Ранее в интернете появились фото и видео якобы из парка с пострадавшими от взрыва автобусами. Фото опубликовал паблик «Привет, это Самара», а видео — телеграм-канал «ЧП-Самара». Авторы постов предполагали, что могли взорваться газовые метановые баллоны.