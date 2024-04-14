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В компании «СамараАвтоГаз» опровергли сообщение о ЧП в автобусном парке

Перевозчик опровергает взрыв в автобусном парке на Металлурге в Самаре.

Источник: Соцсети

Компания «СамараАвтоГаз», которая занимается автобусными перевозками, опровергла сообщение о ЧП в автобусном парке. Ранее в интернете появились фото и видео якобы из парка с пострадавшими от взрыва автобусами. Фото опубликовал паблик «Привет, это Самара», а видео — телеграм-канал «ЧП-Самара». Авторы постов предполагали, что могли взорваться газовые метановые баллоны.

— По данным отдела безопасности на территории АТП взрывов не было, — сообщает «СамараАвтоГаз». — Предприятие работает в штатном режиме. А те, кто решил запустить фейк о беспилотнике, будут привлечены к ответственности.

В компании заявили, что сейчас там проводят проверку после появления фото и видео в интернете.