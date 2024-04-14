Бассейн в Воронеже временно закрыли из-за нарушений санитарных норм

Ранее было установлено, что вода в бассейне не соответствовала нормативам по запаху, содержанию хлороформа и остаточного хлора. Материалы были переданы в суд, а тот постановил закрыть его на 20 суток. В итоге пристав составил соответствующий акт, а вход в заведение опечатали.