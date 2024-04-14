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Бассейн в Воронеже временно закрыли из-за нарушений санитарных норм

Работа организации приостановлена на 20 суток.

Источник: Комсомольская правда

В Железнодорожном районе Воронежа временно приостановили работу бассейна. Его закрыли на 20 суток. Причиной стали нарушения санитарных норм. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

Ранее было установлено, что вода в бассейне не соответствовала нормативам по запаху, содержанию хлороформа и остаточного хлора. Материалы были переданы в суд, а тот постановил закрыть его на 20 суток. В итоге пристав составил соответствующий акт, а вход в заведение опечатали.

Уточняется, что собственник бассейна в тот же день начал устранять нарушения. Там слили воду и начали техническое обслуживание. Работы проконтролирует судебный пристав.

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