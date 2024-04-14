Новосибирец погиб в ДТП с тремя фурами в Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Авария произошла в Ишинском районе утром 14 апреля. На 293-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск 38-летний водитель фуры DAF нарушил дистанцию и врезался в грузовик MAN.
После DAF выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом».
«В аварии погиб 30-летний пассажир “КамАЗа”, мужчина проживал в Новосибирской области», — указали в ведомстве.
Водитель отечественного грузовика получил тяжелую травму, его доставили в больницу.