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Новосибирец погиб в ДТП с тремя фурами в Тюменской области

Авария произошла в Ишинском районе 14 апреля.

Источник: Reuters

Новосибирец погиб в ДТП с тремя фурами в Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла в Ишинском районе утром 14 апреля. На 293-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск 38-летний водитель фуры DAF нарушил дистанцию и врезался в грузовик MAN.

После DAF выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом».

«В аварии погиб 30-летний пассажир “КамАЗа”, мужчина проживал в Новосибирской области», — указали в ведомстве.

Водитель отечественного грузовика получил тяжелую травму, его доставили в больницу.