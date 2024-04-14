В жутком ДТП с расплющившим «Ладу» грузовиком в Крыму погибли 3 человека

«В ДТП погибли три человека, все они — совершеннолетние», — сообщили в надзорном ведомстве.
ДТП произошло в субботу в районе Судакской развилки дороги Симферополь — Алушта — Ялта в субботу около 10 часов 15 минут. Грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью смял легковушку, прижав к придорожному дереву. Люди в этой машине погибли. В МВД Крыма первоначально сообщали о двух погибших, затем — о четверых, так как деблокировать тела погибших из смятой и очень сильно деформированной машины было сложно.
Ранее в республиканской прокуратуре сообщили, что взяли на контроль ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Следователи также работают с представителями компании, которой принадлежит большегруз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Проверка проводится на предмет наличия в действиях водителя и ответственных лиц, выпускавших в рейс грузовой автомобиль MAN, признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц», — сказано в сообщении крымского Следкома.