Высоковольтные подстанции загорелись под Одессой

Ранее «Укрэнерго» сообщила об аварийных отключениях света в Харьковской области в четверг с 06:31. Причиной стал очередной удар по энергосистеме субъекта. В ночь на 11 апреля также были повреждены энергообъекты в Одесской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. В данных регионах Украины аварийные отключения не проводились.