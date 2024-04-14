Котлету с тараканом подали на обед нижегородскому школьнику

В социальных сетях разгорается скандал вокруг столовой школы № 94 в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Очевидцы сообщили, что одному из учеников была подана котлета с тараканом.
Фотографии этого необычного обеда были опубликованы в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород», показывая, что насекомое было запечено вместе с котлетой.
Реакция нижегородцев была негативной, так как тараканы могут быть носителями различных болезней. Некоторые выразили сомнения в подлинности фотографий, предполагая, что это мог быть монтаж.
Официальных комментариев на данный момент не поступало.