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Котлету с тараканом подали на обед нижегородскому школьнику

Об этом нижегородцы рассказали в социальных сетях.

В социальных сетях разгорается скандал вокруг столовой школы № 94 в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Очевидцы сообщили, что одному из учеников была подана котлета с тараканом.

Фотографии этого необычного обеда были опубликованы в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород», показывая, что насекомое было запечено вместе с котлетой.

Реакция нижегородцев была негативной, так как тараканы могут быть носителями различных болезней. Некоторые выразили сомнения в подлинности фотографий, предполагая, что это мог быть монтаж.

Официальных комментариев на данный момент не поступало.