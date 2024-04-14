Подростки помогли девушке, упавшей в обморок в автобусе в Нижнем Новгороде

Пока автобус проезжал мимо остановок девушка трижды потеряла сознание. Подростки оказали ей первую помощь и облили ее водой. Когда автобус остановился, ребята вынесли девушку и усадили на остановку. По словам очевидца, после их высадки водитель уехал, не предложив аптечку.