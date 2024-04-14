Подростки помогли девушке, упавшей в обморок в автобусе в Нижнем Новгороде, рассказали очевидцы в соцсетях.
Днем 13 апреля в автобусе А-43 девушке стало плохо. Ее состояние заметила группа из семи 16-летних подростков и обратилась за помощью к водителю. Тем не менее, автобус проехал две остановки. Остальные пассажиры молчали.
Пока автобус проезжал мимо остановок девушка трижды потеряла сознание. Подростки оказали ей первую помощь и облили ее водой. Когда автобус остановился, ребята вынесли девушку и усадили на остановку. По словам очевидца, после их высадки водитель уехал, не предложив аптечку.
На остановке подростки вызвали «скорую». Изз разговора с девушкой они выяснили, что она приехала из Ярославля, родных в Нижнем Новгороде у нее нет.
Затем подростки передали девушку прибывшим медикам. Оказалось, что у пациентки резко упал сахар.
«Детям спасибо, не растерялись. Спасибо школе, что научила оказывать первую медицинскую помощь», — заключил очевидец.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что 10-летний мальчик спас мужчину, который потерял сознание на остановке в Арзамасе.