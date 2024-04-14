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Тело пропавшего мужчины нашли в Кульсары

14 апреля около 09:00 в городе Кульсары Жылыойского района сотрудники Департамента по ЧС Атырауской области обнаружили тело мужчины, который считался пропавшим, сообщает Zakon.kz.

Источник: ДЧС Атырауской области

Из публикации регионального ДЧС следует, что найденное тело принадлежит мужчине 1976 года рождения, который 6 апреля выехал вместе со своим сыном 2000 года рождения на осмотр жилого дома. Оба в пункт временного размещения не вернулись.

Поиски сына покойного мужчины продолжаются, в них задействованы 40 спасателей, 6 плавательных средств и одна единица техники.

Департамент по ЧС Атырауской области призывает жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности и не выходить из домов и пунктов временного размещения без соответствующих разрешений.