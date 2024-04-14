Тело пропавшего мужчины нашли в Кульсары

Из публикации регионального ДЧС следует, что найденное тело принадлежит мужчине 1976 года рождения, который 6 апреля выехал вместе со своим сыном 2000 года рождения на осмотр жилого дома. Оба в пункт временного размещения не вернулись.
Поиски сына покойного мужчины продолжаются, в них задействованы 40 спасателей, 6 плавательных средств и одна единица техники.
Департамент по ЧС Атырауской области призывает жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности и не выходить из домов и пунктов временного размещения без соответствующих разрешений.