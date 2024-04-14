«Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов», — говорится в сообщении. Также было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 129 районах.
МО РФ сообщило о поражении пусковой установки ЗРК IRIS-T и склада боеприпасов ВСУ
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T производства Германии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.