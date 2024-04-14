МО РФ сообщило о поражении пусковой установки ЗРК IRIS-T и склада боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T производства Германии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.