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МО РФ сообщило о поражении пусковой установки ЗРК IRIS-T и склада боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T производства Германии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов», — говорится в сообщении. Также было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 129 районах.