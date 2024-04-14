Российские военные отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики.