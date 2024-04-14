Глава Курганской области призвал жителей региона «уходить засветло»

«Очень сложная ситуация с подъемом воды прогнозируется на эту ночь… Нужно уходить засветло. Собирайте родственников, документы, ценные вещи и уходите заранее», — предупредил он. По словам губернатора, ночью ситуация может измениться резко в негативную сторону, и люди могут не успеть среагировать. Кроме того, энергетики вынуждены при подходе воды отключать освещение, чтобы избежать несчастных случаев.