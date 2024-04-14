В Рогачевском районе в ДТП пострадали пять человек, в Минздраве рассказали о состоянии пациентов

Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, 13 апреля в Рогачевском районе, примерно в 20.50, не имеющий права управления 18-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Примера» и двигаясь на 165-м км автодороги Р43 Кричев — Бобруйск — Ивацевичи, при осуществлении обгона, не убедившись в безопасности, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с встречным автомобилем «Фольксваген Пассат» под управлением 56-летнего водителя.