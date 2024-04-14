В Рогачевском районе в ДТП пострадали пять человек, в Минздраве рассказали о состоянии пациентов

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе в Рогачевском районе вечером 13 апреля произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Все они доставлены в медицинские учреждения, сообщает Минздрав.
«На место вызова выехали бригады скорой медицинской помощи. Всем пострадавшим была оказана необходимая первичная медицинская помощь. Далее граждане были доставлены в приемное отделение Рогачевской центральной районной больницы. Всем пострадавшим проведены диагностические мероприятия, назначено соответствующее лечение. Все пациенты средней степени тяжести, стабильные», — рассказали в ведомстве.
Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома.
Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, 13 апреля в Рогачевском районе, примерно в 20.50, не имеющий права управления 18-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Примера» и двигаясь на 165-м км автодороги Р43 Кричев — Бобруйск — Ивацевичи, при осуществлении обгона, не убедившись в безопасности, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с встречным автомобилем «Фольксваген Пассат» под управлением 56-летнего водителя.
В результате происшествия травмы получили пять человек: водитель и 52-летняя пассажир автомобиля «Фольксваген», а также три пассажира автомобиля «Ниссан» — 32-летний мужчина, 26-летняя девушка и 15-летняя девочка. С различными телесными повреждениями все были госпитализированы в районную больницу.