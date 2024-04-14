Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО РФ уничтожила еще один беспилотник Украины над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом 14 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в этот день силы ПВО ликвидировали украинский беспилотник около 13:30 над Белгородской областью. В Минобороны отмечали, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа.

Также 14 апреля российские военные сбили 10 беспилотников над территорией Краснодарского края, и пять — над акваторией Черного моря. В предыдущий день, 13 апреля, в Белгородской области уничтожили два украинских дрона. Это произошло около 9:00 и 10:30.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.