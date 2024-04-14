ПВО РФ уничтожила еще один беспилотник Украины над Белгородской областью

Ранее в этот день силы ПВО ликвидировали украинский беспилотник около 13:30 над Белгородской областью. В Минобороны отмечали, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа.
Также 14 апреля российские военные сбили 10 беспилотников над территорией Краснодарского края, и пять — над акваторией Черного моря. В предыдущий день, 13 апреля, в Белгородской области уничтожили два украинских дрона. Это произошло около 9:00 и 10:30.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.