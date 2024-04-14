Контрабандист из Лиды вез в Россию 28 тонн цветного металла

В пресс-службе МВД сообщили, что в полуприцепе правоохранители обнаружили почти 28 тонн цветного металла, но документов на груз не было. Водитель из Лиды пояснил, что лом меди, латуни, свинца и алюминия он скупил у населения и вез металл продавать в Россию.