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Контрабандист из Лиды вез в Россию 28 тонн цветного металла

Под Борисовом задержали контрабандиста, который вез в Россию цветной металл.

Источник: Комсомольская правда

Контрабандист из Лиды вез в Россию 28 тонн цветного металла, но «бизнесу» помешали сотрудники УВД Минщины совместно с коллегами из ОБЭП и ГАИ Борисовского РУВД, которые остановили грузовик Volvo под Борисовом.

В пресс-службе МВД сообщили, что в полуприцепе правоохранители обнаружили почти 28 тонн цветного металла, но документов на груз не было. Водитель из Лиды пояснил, что лом меди, латуни, свинца и алюминия он скупил у населения и вез металл продавать в Россию.

Груз был оценен в сумму свыше 150 тысяч рублей, его конфисковали. Машину также изъяли. А лидчанин за незаконную предпринимательскую деятельность заплатит крупный штраф.