Шумков сообщил об угрозе подтопления правобережной части Кургана

«Вначале впереди основной головы происходит заполнение поймы капиллярным образом — резко повышается уровень грунтовых вод. Затем образуются сеть озер, заполненных водой лощин и проток, и через день на этом месте образуется сплошное зеркало воды, заливается вся пойма. Так сейчас выглядит картинка с отметки от сельхозакадемии — выше по течению почти море, внизу идет активное заполнение поймы. Следующим по течению будет сам город Курган и, прежде всего, вся его правобережная часть. Вдоль шоссе Тюнина с обеих сторон вода уже не уходит и постепенно пополняется», — написал он, уточнив, что течение Тобола ускоряется, уровень воды в нем постоянно растет.