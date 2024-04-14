Шумков сообщил об угрозе подтопления правобережной части Кургана

«Вначале впереди основной головы происходит заполнение поймы капиллярным образом — резко повышается уровень грунтовых вод. Затем образуются сеть озер, заполненных водой лощин и проток, и через день на этом месте образуется сплошное зеркало воды, заливается вся пойма. Так сейчас выглядит картинка с отметки от сельхозакадемии — выше по течению почти море, внизу идет активное заполнение поймы. Следующим по течению будет сам город Курган и, прежде всего, вся его правобережная часть. Вдоль шоссе Тюнина с обеих сторон вода уже не уходит и постепенно пополняется», — написал он, уточнив, что течение Тобола ускоряется, уровень воды в нем постоянно растет.
Шумков рассказал, что жителей микрорайона Нижняя Утятка в Кургане эвакуируют из-за риска отсечения водой от сообщения с другими частями города.
В Курганской области был объявлен режим ЧС 8 апреля. Уровень воды в реке Тобол, протекающей по территории области и пересекающей Курган, ожидается выше 11 м, это ставит город под угрозу подтопления. Эвакуироваться призывают жителей всех населенных пунктов в пойме Тобола. Подтопленными остаются в трех муниципальных округах — Звериноголовском, Притобольном и Куртамышском — 304 жилых дома, 473 приусадебных участка.