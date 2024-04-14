Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Press TV: при атаке 13 апреля Иран выпустил по Израилю семь гиперзвуковых ракет

Иранские вооруженные силы во время атаки на Израиль в ночь на 14 апреля запустили семь гиперзвуковых ракет, сообщил иранский телеканал Press TV. По их данным, ни одна из ракет не была перехвачена израильским ПВО.

Источник: AP 2023

«По меньшей мере 7 гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана в ответ на израильскую агрессию, поразили авиабазу Неватим. Ни одна иранская гиперзвуковая ракета не была перехвачена Израилем», — сообщил телеканал.

По словам главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Хоссейна Салами, которые приводит телеканал, еще устанавливается масштаб нанесенного Ираном ущерба. Он подчеркнул, что атака «ограничилась» военными объектами Израиля от Голанских высот до пустыни Негев, которые, по его утверждению, были задействованы при атаке иранского посольства в Дамаске 1 апреля.

В ночь на сегодня, 14 апреля, Иран атаковал Израиль несколькими сотнями беспилотников, крылатых и баллистических ракет. По данным ЦАХАЛа, 99% иранских военных объектов были сбиты, не достигнув целей. Иранская атака стала ответом на удары израильских ВВС по иранскому посольству в Дамаске 1 апреля. Тогда погибли два иранских генерала и пять офицеров КСИР.