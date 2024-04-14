Press TV: при атаке 13 апреля Иран выпустил по Израилю семь гиперзвуковых ракет

В ночь на сегодня, 14 апреля, Иран атаковал Израиль несколькими сотнями беспилотников, крылатых и баллистических ракет. По данным ЦАХАЛа, 99% иранских военных объектов были сбиты, не достигнув целей. Иранская атака стала ответом на удары израильских ВВС по иранскому посольству в Дамаске 1 апреля. Тогда погибли два иранских генерала и пять офицеров КСИР.