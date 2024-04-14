Press TV: при атаке 13 апреля Иран выпустил по Израилю семь гиперзвуковых ракет

«По меньшей мере 7 гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана в ответ на израильскую агрессию, поразили авиабазу Неватим. Ни одна иранская гиперзвуковая ракета не была перехвачена Израилем», — сообщил телеканал.
По словам главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Хоссейна Салами, которые приводит телеканал, еще устанавливается масштаб нанесенного Ираном ущерба. Он подчеркнул, что атака «ограничилась» военными объектами Израиля от Голанских высот до пустыни Негев, которые, по его утверждению, были задействованы при атаке иранского посольства в Дамаске 1 апреля.
В ночь на сегодня, 14 апреля, Иран атаковал Израиль несколькими сотнями беспилотников, крылатых и баллистических ракет. По данным ЦАХАЛа, 99% иранских военных объектов были сбиты, не достигнув целей. Иранская атака стала ответом на удары израильских ВВС по иранскому посольству в Дамаске 1 апреля. Тогда погибли два иранских генерала и пять офицеров КСИР.