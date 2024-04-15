Учительница из Красноярска потеряла 3,2 миллиона в «супер секретной операции»

Но звонившим этого было мало и они направили женщину в автосалон, чтобы та «фиктивно» продала свою машину. Мошенники утверждали, что это должно проучить «злодеев», которые незаконно овладели дорогостоящей страховкой. Вырученные с продажи автомобиля 1,9 миллиона рублей также отправились на счета, указанные звонившими.