Учительница из Красноярска потеряла 3,2 миллиона в «супер секретной операции»

Жительница Красноярска участвовала в «супер секретной операции» и потеряла 3,2 миллиона рублей. Об этом рассказали в прокуратуре по Красноярскому краю.
Для 55-летней жительницы Красноярска эта история началась с сообщения от имени директора школы, в которой она работала. Пользователь с аватаркой директора предупредил, что скоро должен позвонить некий правоохранитель с «внеплановой ревизией».
Звонок действительно поступил и человек на другом конце телефонной линии сообщил женщине, что злоумышленники якобы пытаются оформить на неё кредит, а полученные деньги отправить за границу. Учительнице сказали ждать звонка от «сотрудника Центробанка», что по словам звонившего, должно было помочь избежать уголовного наказания.
«Банковский сотрудник» рассказал, что злоумышленники уже направляются в банк снимать сбережения женщины, а чтобы это предотвратить, надо самостоятельно пойти и оформить займы, «исчерпать кредитный потенциал». 1,1 миллион рублей жительница Красноярска перевела на «безопасный счёт», то есть прям в руки мошенникам.
Но звонившим этого было мало и они направили женщину в автосалон, чтобы та «фиктивно» продала свою машину. Мошенники утверждали, что это должно проучить «злодеев», которые незаконно овладели дорогостоящей страховкой. Вырученные с продажи автомобиля 1,9 миллиона рублей также отправились на счета, указанные звонившими.
Когда попытки забрать обратно свой же автомобиль провалились, жительница Красноярска решила связаться напрямую со своим начальством, от имени которого ей пришло то самое первое сообщение. Тогда она поняла, что стала жертвой мошеннической схемы и обратилась в полицию. Заведено уголовное дело.
Прокуратура предупреждает, что уловки мошенников становятся всё изощрённей. Сохраняйте бдительность и не переводите деньги, когда вам звонят с неизвестного номера, представляются вашим руководителем, сотрудником государственных организаций или правоохранительных органов, и просят перевести деньги.