Ученик умер в школе-колледже олимпийского резерва Актобе: задержан подозреваемый

При этом, как пишет издание, сестра погибшего мальчика считает, что его до смерти избили старшеклассники. По словам девушки, вечером ее братишку избили трое девятиклассников и десятиклассник. Они били по голове, лицу и груди. После удара в грудь подросток упал, потерял сознание и умер.