Женщина-водитель погибла в опрокинувшемся автомобиле в Шкловском районе

«Сегодня около 14.50 вблизи деревни Говораки 44-летняя водитель Nissan на закруглении дороги не справилась с управлением, съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся. Женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте, а ее 47-летний пассажир доставлен в больницу», — сообщили в УВД.