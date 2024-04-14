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Женщина-водитель погибла в опрокинувшемся автомобиле в Шкловском районе

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе опрокинулся автомобиль, женщина-водитель погибла, пассажир в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня около 14.50 вблизи деревни Говораки 44-летняя водитель Nissan на закруглении дороги не справилась с управлением, съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся. Женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте, а ее 47-летний пассажир доставлен в больницу», — сообщили в УВД.

По данному факту проводится проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются. В ГАИ напоминают водителям о необходимости выбора безопасной скорости движения с учетом всех складывающихся факторов. Приближаясь к повороту или закруглению дороги, необходимо заранее снижать скорость.