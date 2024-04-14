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Умерла Инна Головина, актриса Электротеатра «Станиславский»

Актриса Электротеатра «Станиславский» Инна Головина ушла из жизни в возрасте 49 лет. Смерть наступила после тяжелой болезни. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщила пресс-служба театра.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью от нас ушла Инна Головина. Музыкальная, обладавшая голосом, богатым на оттенки, Инна Головина прекрасно пела, и ее номера в серии наших концертов ElectroVoice вызывали неизменное восхищение», — сказано в заявлении театр.

В пресс-службе также отметили, что последние несколько лет артистка сражалась с тяжелой болезнью. В театре выразили соболезнования близким и родным артистки.

Инна Головина окончила театральный факультет Саратовской консерватории, а также Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК). В 2003 актрису пригласили в Театр имени Станиславского. Артистка играла Зинаиду Михайловну в постановке «Иван Васильевиче…», Фриду в «Мастере и Маргарите, Актрису в “Чеховщине”, и других. Кроме того, она снималась в сериалах.

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