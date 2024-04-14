Умерла Инна Головина, актриса Электротеатра «Станиславский»

Инна Головина окончила театральный факультет Саратовской консерватории, а также Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК). В 2003 актрису пригласили в Театр имени Станиславского. Артистка играла Зинаиду Михайловну в постановке «Иван Васильевиче…», Фриду в «Мастере и Маргарите, Актрису в “Чеховщине”, и других. Кроме того, она снималась в сериалах.