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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, передает агентство «Укринформ».

Источник: © РИА Новости

«Взрыв в Днепре (Днепропетровске. — Прим. ред.)», — говорится в публикации.

С 17:49 мск в этой области звучит сигнал об опасности.

Ранее в воскресенье телеканал «Общественное» сообщил о взрыве в Харькове. Там также объявляли воздушную тревогу.

В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.