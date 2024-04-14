Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

«Взрыв в Днепре (Днепропетровске. — Прим. ред.)», — говорится в публикации.
С 17:49 мск в этой области звучит сигнал об опасности.
Ранее в воскресенье телеканал «Общественное» сообщил о взрыве в Харькове. Там также объявляли воздушную тревогу.
В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.