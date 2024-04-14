Двоих детей спасли с островка в области Жетысу

Спасатели рассказали, что подростки купались одни, без взрослых.
«Спасённые 2011 года рождения были доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждались», — говорится в сообщении.
В области Жетысу помощь спасателей понадобилась двум 13-летним детям. Они заплыли на островок по середине реки и не смогли самостоятельно вернуться на берег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Спасатели рассказали, что подростки купались одни, без взрослых.
«Спасённые 2011 года рождения были доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждались», — говорится в сообщении.