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Двоих детей спасли с островка в области Жетысу

В области Жетысу помощь спасателей понадобилась двум 13-летним детям. Они заплыли на островок по середине реки и не смогли самостоятельно вернуться на берег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спасатели рассказали, что подростки купались одни, без взрослых.

«Спасённые 2011 года рождения были доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждались», — говорится в сообщении.