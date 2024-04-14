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О новой схеме мошенничества предупредили в милиции. Что на этот раз?

Как рассказали в минской милиции, преступники теперь настаивают на установке онлайн-приложения от ненастоящего оператора связи.

Через мессенджер (WhatsApp*, Viber, Telegram) поступает неожиданный звонок.

Звонящий представляется специалистом оператора сотовой связи.

Он интересуется, установлено ли у вас приложение «Мой А1» (My A1), «Мой МТС», «Мой life:)».

Если нет — настаивает, что его надо установить. А если да — то требует загрузить последние обновления.

Для этого он отправляет ссылку для скачивания файла формата «.арk».

После запуска этого файла злоумышленники получают удаленный доступ к функциям телефона (камере, микрофону, файлам, смс-сообщениям, логинам и паролям учетных записей и др.).

Все эти сведения могут быть использованы для хищения денег и иных противоправных действий (в т.ч. шантажа).

* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.