О новой схеме мошенничества предупредили в милиции. Что на этот раз?

Через мессенджер (WhatsApp*, Viber, Telegram) поступает неожиданный звонок.
Звонящий представляется специалистом оператора сотовой связи.
Он интересуется, установлено ли у вас приложение «Мой А1» (My A1), «Мой МТС», «Мой life:)».
Если нет — настаивает, что его надо установить. А если да — то требует загрузить последние обновления.
Для этого он отправляет ссылку для скачивания файла формата «.арk».
После запуска этого файла злоумышленники получают удаленный доступ к функциям телефона (камере, микрофону, файлам, смс-сообщениям, логинам и паролям учетных записей и др.).
Все эти сведения могут быть использованы для хищения денег и иных противоправных действий (в т.ч. шантажа).
* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.