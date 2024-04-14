Четверо детей погибли во время пожара в Брестской области

На место пожара прибыли сотрудники МЧС, которые при его ликвидации обнаружили тела четырех детей от двух месяцев до шести лет. Из огня смогли спастись двое — 37-летняя мать погибших детей и еще один ребенок, четырехлетняя девочка, их госпитализировали.