Четверо детей погибли во время пожара в Брестской области

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Днем в воскресенье в деревне Ястребель Березовского района горел жилой дом, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
На место пожара прибыли сотрудники МЧС, которые при его ликвидации обнаружили тела четырех детей от двух месяцев до шести лет. Из огня смогли спастись двое — 37-летняя мать погибших детей и еще один ребенок, четырехлетняя девочка, их госпитализировали.
Сейчас на месте пожара работают следователи областного аппарата управления, а также специалисты УГКСЭ по Брестской области и работники МЧС.
«Предварительно установлено, что многодетная семья по месту жительства характеризуется положительно», — сообщили в СК.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 304 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси. Следствие установит все обстоятельства, а также причины и условия, которые привели к трагедии.