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Четверо детей погибли во время пожара в Брестской области

Погибшим было от двух месяцев до шести лет, из огня спаслись мать детей и еще один ребенок.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Днем в воскресенье в деревне Ястребель Березовского района горел жилой дом, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

На место пожара прибыли сотрудники МЧС, которые при его ликвидации обнаружили тела четырех детей от двух месяцев до шести лет. Из огня смогли спастись двое — 37-летняя мать погибших детей и еще один ребенок, четырехлетняя девочка, их госпитализировали.

Сейчас на месте пожара работают следователи областного аппарата управления, а также специалисты УГКСЭ по Брестской области и работники МЧС.

«Предварительно установлено, что многодетная семья по месту жительства характеризуется положительно», — сообщили в СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 304 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси. Следствие установит все обстоятельства, а также причины и условия, которые привели к трагедии.

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