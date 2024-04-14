Из подтопленной Оренбургской области эвакуировано более 16,5 тыс. человек

«С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 16 547 человек, в том числе 4648 детей. Из них 1094 человека, в том числе 221 ребенок, размещены в 35 ПВР (пунктах временного размещения. — Ред.)», — говорится в сообщении в Telegram-канале властей.
Губернатор области Денис Паслер в своем Telegram-канале добавил, что по итогам прошедшего дня в Орске ситуация остается стабильной — вода понемногу освобождает затопленные дома. В Оренбурге также наблюдается небольшое снижение. Он указал, что паводковые процессы смещаются в сторону села Илек, где находятся наготове все экстренные службы.
До этого, 13 апреля, стало известно, что паводок в Оренбурге достиг максимального пика. Тогда же в администрации Оренбургского района сообщили, что высота воды в реке Урал у Оренбурга превысила опасный уровень на 255 см, достигнув 1185 см. ГУ МЧС России по региону сообщало об ухудшении ситуации с паводком в Оренбурге. По данным ведомства, в городе было подтоплено более 2,9 тыс. жилых домов и 4,9 тыс. приусадебных участков.
На следующий день утром в Telegram-канале Оренбургского района сообщили, что уровень воды в реке Урал у города Оренбурга не растет уже в течение 10 часов. По данным на 6:00 (4:00 мск), он составлял 1187 см. Отмечалось, что мониторинг за изменением уровня воды продолжается.
Как отмечал губернатор Паслер, обстановка в регионе остается сложной, поскольку в ряде территорий пик паводка еще впереди.
В России с начала апреля наблюдается сложная ситуация с паводками в ряде регионов. 11 апреля Паслер доложил президенту России Владимиру Путину, что паводковая обстановка в регионе достигла пика. По данным на 13 апреля, в Оренбургской области подтоплено 17,2 тыс. приусадебных участков и 12,2 тыс. домов.