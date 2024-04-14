Из подтопленной Оренбургской области эвакуировано более 16,5 тыс. человек

До этого, 13 апреля, стало известно, что паводок в Оренбурге достиг максимального пика. Тогда же в администрации Оренбургского района сообщили, что высота воды в реке Урал у Оренбурга превысила опасный уровень на 255 см, достигнув 1185 см. ГУ МЧС России по региону сообщало об ухудшении ситуации с паводком в Оренбурге. По данным ведомства, в городе было подтоплено более 2,9 тыс. жилых домов и 4,9 тыс. приусадебных участков.