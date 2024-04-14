СК возбудил дело после массовой драки в центре Саратова

«В Саратове произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек. Во время конфликта один из его участников на автомобиле совершил наезд на другого и попытался сбить еще нескольких человек, после этого скрылся с места происшествия. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь… По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами “а”, “е”, “и” части 2 статьи 105 УК РФ “Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений”», — говорится в сообщении.