СК возбудил дело после массовой драки в центре Саратова

Ранее в главке МВД по региону сообщили, что автомобиль «Лада Приора» сбил пешехода на центральной пешеходной улице Саратова — проспекте Столыпина в воскресенье около 6.00 (5.00 мск). Полицейские доставили в отдел водителя автомобиля и его пассажира, пострадавший госпитализирован. Водитель привлечен к административной ответственности. В полиции отметили, что проверяют информацию о драке, предшествовавшей ДТП.
«В Саратове произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек. Во время конфликта один из его участников на автомобиле совершил наезд на другого и попытался сбить еще нескольких человек, после этого скрылся с места происшествия. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь… По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами “а”, “е”, “и” части 2 статьи 105 УК РФ “Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений”», — говорится в сообщении.
Уточняется, что доклад о расследовании дела будет представлен в центральный аппарат СК РФ.
Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что ведомство взяло на контроль расследование дела.