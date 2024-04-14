Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело после массовой драки в центре Саратова

САРАТОВ, 14 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в ходе массовой драки в центре Саратова, один из участников которой сбил на машине другого и попытался сбить еще нескольких, сообщил СК РФ в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее в главке МВД по региону сообщили, что автомобиль «Лада Приора» сбил пешехода на центральной пешеходной улице Саратова — проспекте Столыпина в воскресенье около 6.00 (5.00 мск). Полицейские доставили в отдел водителя автомобиля и его пассажира, пострадавший госпитализирован. Водитель привлечен к административной ответственности. В полиции отметили, что проверяют информацию о драке, предшествовавшей ДТП.

«В Саратове произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек. Во время конфликта один из его участников на автомобиле совершил наезд на другого и попытался сбить еще нескольких человек, после этого скрылся с места происшествия. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь… По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами “а”, “е”, “и” части 2 статьи 105 УК РФ “Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений”», — говорится в сообщении.

Уточняется, что доклад о расследовании дела будет представлен в центральный аппарат СК РФ.

Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что ведомство взяло на контроль расследование дела.

СК