Паводки в Казахстане: Последние данные о ситуации на водохранилищах

В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища, в общей сложности, полны на 100%, половодье продолжается. Оба водохранилища работают в штатном режиме, угрозы прорыва нет. Гидроузлы прошли многофакторное обследование, техническое состояние удовлетворительное.

В 2023 году по работе двух гидроузлов была выдана декларация безопасности.

К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск — 1243 см, за сутки он вырос на 103 см. Обстановка в регионе остается напряженной. Специалисты проводят работы по пропуску воды.