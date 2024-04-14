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Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Два украинских беспилотника самолетного типа сбиты над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Четырнадцатого апреля около 21.05 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказали в ведомстве.