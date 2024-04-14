ВМС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель со стороны Красного моря

«Ракетный корабль ВМС Израиля успешно перехватил цель с помощью системы обороны C-Dome. Цель находилась под наблюдением сил ЦАХАЛ и не представляла угрозы. Согласно протоколу, сигналы тревоги не подавались», — указывается в публикации.
Как уточняется, в результате случившегося никто не пострадал.
Ранее, 13 апреля, Иран атаковал Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами. Израильские военные заявили о перехвате большинства из запущенных снарядов.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что атака была успешно отражена. Позже стало известно, что Израиль намерен создать региональную коалицию против угрозы, исходящей со стороны Ирана. Газета The New York Times сообщила, что после разговора Нетаньяху с президентом США Джо Байденом Израиль передумал наносить ответный удар по Ирану. 14 апреля израильский премьер созвал заседание военного кабинета. Президент Ицхак Герцог заявил, что атака стала объявлением войны.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил 14 апреля, что удар по Израилю носил ограниченный характер. Он отметил, что Тегеран не атаковал гражданских лиц, а также пригрозил ударами по базам США в регионе, если Вашингтон будет помогать Израилю. Постоянное представительство Ирана при ООН сообщало, что атака является правом государства на самооборону.
В МИД РФ выразили обеспокоенность очередной опасной эскалацией на Ближнем Востоке и призвали все стороны к сдержанности. Официальный представитель ведомства Мария Захарова, отвечая на призыв посла Израиля в России Симоны Гальперин осудить атаку Ирана, напомнила, что израильская сторона не сделала того же, когда Украина наносит удары по российской территории.
Позднее, в этот же день официальный представитель Армии обороны страны (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что Иран выпустил по Израилю 350 снарядов разного типа.
Отношения двух стран обострились после нанесенного удара по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля. Тогда погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и пять сопровождавших их офицеров, а Иран пригрозил Израилю возмездием.