Надвигается волна с Сорочинского водохранилища: последние новости паводка в Самарской области 15 апреля 2024 года

Ситуация с паводком в Самарской области остается сложной и постоянно меняется. В одних местах вода отходит, когда как в других ожидают новые подтопления, в том числе из-за повышенного сброса с Сорочинского водохранилища в Оренбургской области. Рассказываем последние новости паводка в Самарской области на 15 апреля 2024 года.
Паводковая ситуация в Самарской области 15 апреля 2024 года.
Подтопленными остаются 158 частных домов, пять низководных мостов и 591 приусадебный участок. От воды освободились 37 участков.
За сутки подтопило один жилой дом и пять участков в Богатовском районе. Подтапливает и Отрадный — там затопило еще 20 приусадебных участков, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
По-прежнему нет транспортного сообщения с селом Полудни в Кинель-Черкасском районе.
В двух пунктах временного размещения сейчас 29 человек, в том числе шесть детей.
Идет волна с Сорочинского водохранилища.
Жители Нефтегорского района бьют тревогу. Их затапливает из-за сброса воды с Сорочинского водохранилища.
— Топит Домашку, Бариновку, скоро Спиридоновку начнет. Там много детей, семьи. Куда им идти? — переживают жители района.
Власти знают об опасности, которая возникла из-за повышенного сброса воды с Сорочинского водохранилища в Оренбургской области. Первый удар принял на себя Богатовский район.
— В Богатовском районе критические отметки по реке Самаре превышены на 1,8 м. Понятно, что ситуация сложная, — говорит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Мы готовимся к приему этой волны в Нефтегорском, Волжском районах. Самара тоже должна быть готова. Это в первую очередь поселок Запанской, Железнодорожный, Куйбышевский, Самарский районы — береговую полосу городские власти обязаны отработать. Это то, что вызывает наибольшую тревогу.
После волны с Сорочинского водохранилища ситуация должна нормализоваться.
— Мы исходим из расчетов, которые нам предоставляют специальные службы. Это, в первую очередь, Гидрометцентр и, конечно, МЧС. Очень надеюсь, что коллеги в своих прогнозах не ошибаются. Исходя из этих прогнозов нужно справиться с волной сброса с Сорочинского водохранилища Оренбургской области — и ситуация должна нормализоваться, — отметил губернатор.