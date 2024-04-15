Надвигается волна с Сорочинского водохранилища: последние новости паводка в Самарской области 15 апреля 2024 года

— Мы исходим из расчетов, которые нам предоставляют специальные службы. Это, в первую очередь, Гидрометцентр и, конечно, МЧС. Очень надеюсь, что коллеги в своих прогнозах не ошибаются. Исходя из этих прогнозов нужно справиться с волной сброса с Сорочинского водохранилища Оренбургской области — и ситуация должна нормализоваться, — отметил губернатор.