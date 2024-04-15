Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 596 сантиметров

Отмечается, что в Барабе, Кетовский округ, на это же время уровень воды составил 226 сантиметров, +23 сантиметра за два часа. Рост уровня воды, по данным Кетовского округа, в районе населённых пунктов Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная за последние два часа составляет от +18 до +20 сантиметров.