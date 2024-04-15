Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 596 сантиметров

Ранее городская администрация сообщала, что уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 585 сантиметров по данным на 00:00 15 апреля (22:00 мск 14 апреля).
«Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься, в Кургане, по данным на 15 апреля на 2.00 (0.00 мск), он составляет 596 см, +11 сантиметров за два часа», — говорится в сообщении властей региона.
Отмечается, что в Барабе, Кетовский округ, на это же время уровень воды составил 226 сантиметров, +23 сантиметра за два часа. Рост уровня воды, по данным Кетовского округа, в районе населённых пунктов Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная за последние два часа составляет от +18 до +20 сантиметров.
Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что при уровне шесть метров начнется затопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.
Небывалый паводок
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области. Сегодня там началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик —
Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.