Апелляционный суд повторно утвердил приговор калининградцам

Напомним, побег калининградцев из полевого лагеря воинской части, расположенной на территории ЛНР, состоялся вечером 26 декабря прошлого года. В это место мобилизованные в сентябре 2022 года военнослужащие были переброшены 12 ноября после сборов. Решение покинуть часть сформировалось у них, по материалам дела, 24 декабря, когда им сообщили, что их направят на передний край. По словам самих беглецов, на решение покинуть часть повлияла их неподготовленность к участию в боевых действиях, а также желание сохранить «жизнь и здоровье». Кроме того, фигуранты дела рассказывали, что при мобилизации они рассчитывали на то, что в лагере их будут готовить к боям с противником, а вместо этого они буквально вынуждены были «бороться за свои жизни и здоровье»: рыть землянки, заготавливать дрова, за свой счет покупать инструменты, продукты питания. Свидетели, впрочем, показали в суде, что военнослужащие были обеспечены всем необходимым.