Апелляционный суд повторно утвердил приговор калининградцам

Во 2-м Западном окружном военном суде прошло повторное рассмотрение жалоб защиты осужденных Одинцовским гарнизонным военным судом сержанта Евгения Кравченко, рядовых Дмитрия Мельникова, Александра Бабешко, Николая Колмачева, Александра Богаченко, Александра Елисеева, Дениса Балахина и ефрейтора Игоря Медведева. В апелляционную инстанцию дело вернула кассационная. Защита бывших военнослужащих обратилась в кассационный военный суд на том основании, что при рассмотрении их жалоб на обвинительный приговор 2-й ЗОВС не обеспечил присутствия на заседании изъявивших желание участвовать в процессе осужденных Дениса Балахина, Евгения Кравченко и Дмитрия Мельникова. Остальные такого желания не высказывали. Лишь Балахину, а также по какой-то причине Бабешко предоставили возможность поучаствовать в рассмотрении их жалоб по видео-конференц-связи.
Кроме того, в своей жалобе защита обратила внимание кассационной инстанции на то, что при вынесении приговора судом первой инстанции и рассмотрении жалоб во 2-м Западном окружном военным суде не было учтено, что у двоих фигурантов при оставлении ими части не было при себе оружия, а в этом случае преступление должно квалифицироваться не по ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации или военного положения либо в условиях вооруженного конфликта), а по ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), а во втором случае предусматривается гораздо более мягкое наказание. Да и в полицию подмосковного Подольска фигуранты явились с повинной, напомнила защита, что также не было учтено при вынесении приговора. Наконец, в жалобе говорилось, что в рамках идентичного обвинения, предъявленного всем подсудимым, они получили разные сроки лишения свободы.
В итоге кассационный военный суд согласился с защитой лишь в том, что апелляционная инстанция допустила нарушения процессуальных норм, не обеспечив присутствие при рассмотрении жалоб тех осужденных, которые выразили такое желание, и вернул материалы дела во 2-й ЗОВС.
На этот раз апелляционный суд, где процесс проходил под председательством Альберта Тришкина, обеспечил присутствие всех восьмерых осужденных, которые, к слову, вместе отбывают наказание в ИК № 13 в Калининградской области, с помощью видео-конференц-связи. Впрочем, на исход разбирательства по жалобам это никак не повлияло — приговор вновь был признан законным и обоснованным.
Защиту, по данным «Ъ», результаты повторного рассмотрения жалоб не устроили, и она намерена снова обратиться в кассацию, рассчитывая добиться либо переквалификации инкриминируемых отбывающим наказание статей УК, либо пересмотра всего уголовного дела.
Напомним, побег калининградцев из полевого лагеря воинской части, расположенной на территории ЛНР, состоялся вечером 26 декабря прошлого года. В это место мобилизованные в сентябре 2022 года военнослужащие были переброшены 12 ноября после сборов. Решение покинуть часть сформировалось у них, по материалам дела, 24 декабря, когда им сообщили, что их направят на передний край. По словам самих беглецов, на решение покинуть часть повлияла их неподготовленность к участию в боевых действиях, а также желание сохранить «жизнь и здоровье». Кроме того, фигуранты дела рассказывали, что при мобилизации они рассчитывали на то, что в лагере их будут готовить к боям с противником, а вместо этого они буквально вынуждены были «бороться за свои жизни и здоровье»: рыть землянки, заготавливать дрова, за свой счет покупать инструменты, продукты питания. Свидетели, впрочем, показали в суде, что военнослужащие были обеспечены всем необходимым.
При подготовке к побегу калининградцы купили еду, гражданскую одежду и спортивные сумки, в которые сложили разобранные три автомата АК-74, 40-мм подствольный гранатомет ГП-25 «Костер», два ручных пулемета РПК-74 и пулемет ПКМ с запасным стволом. Штык-ножи, которые беглецы прихватили с собой, в обвинение включать не стали. Вечером 26 декабря военнослужащие заказали два такси до Липецка, там переночевали, а затем на попутных микроавтобусах добрались до подмосковного Подольска, где и сдались в отделении полиции.
Дезертиры и полицейские материалы были переданы для расследования в военный следственный отдел по Подольскому гарнизону, по ходатайству которого суд арестовал сержанта Кравченко. Остальных отправили в войсковую часть «Чехов-4» под надзор командира части.
В конце мая 2023 года Одинцовский гарнизонный военный суд признал мобилизованных калининградцев виновными в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ) и дал им от шести до семи лет колонии строгого режима. При этом суд лишил Евгения Кравченко и Игоря Медведева воинских званий.