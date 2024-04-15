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Загоревшуюся во Владивостоке квартиру тушили 18 пожарных

Очаг возгорания находился на пятом этаже.

Источник: PrimaMedia.ru

В минувшие выходные во Владивостоке произошел пожар в квартире на пятом этаже, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности ЧП озвучили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы, и через восемь минут на месте уже работали огнеборцы. На момент прибытия из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, валил густой черный дым.

Тушили огонь 18 человек личного состава и четыре единицы пожарной техники. По данным МЧС, огонь успел уничтожить 10 «квадратов» жилища. Погибших и пострадавших нет. Теперь специалистам предстоит выяснить и причину пожара, и сумму причиненного ущерба.

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