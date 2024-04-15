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В Приморье возбудили 91 уголовное дело благодаря бдительным гражданам

Появились итоги антинаркотической акции.

Источник: Аргументы и факты

Первый этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в Приморье позволил возбудить 91 уголовное дело о наркотиках, сообщили в Telegram-канале УМВД России по региону.

Всего за время акции от приморцев поступило 242 обращения на антинаркотическую линию. Из них 42 раза сообщили о незаконном обороте наркотиков, 197 раз интересовались лечением и реабилитацией наркозависимых, а 3 раза проинформировали о распространении в интернете пронаркотического контента.

Например, 36-летний житель Хорольского округа организовал у себя дома наркопритон, где запрещённые вещества изготавливали и употребляли. В его жиль обнаружили более 100 г конопли, гашишное масло и флаконы из-под ацетона. На мужчину возбудили уголовные дела о незаконном хранении наркотиков и о содержании притона.

Помимо уголовных дел, 82 человек привлекли к административной ответственности за незаконное хранение и употребление наркотиков.

Из незаконного оборота вывели 15 кг запрещённых веществ. Управление наркоконтроля выявило 27 пронаркотических ресурсов в интернете с запрещённым контентом.

Кроме того, полицейские провели 267 разъяснительных бесед, совершили 236 профилактических визитов к состоящим на учёте несовершеннолетним и их семьям, проверили 264 места пребывания молодёжи.