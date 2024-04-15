В Приморье возбудили 91 уголовное дело благодаря бдительным гражданам

Первый этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в Приморье позволил возбудить 91 уголовное дело о наркотиках, сообщили в Telegram-канале УМВД России по региону.
Всего за время акции от приморцев поступило 242 обращения на антинаркотическую линию. Из них 42 раза сообщили о незаконном обороте наркотиков, 197 раз интересовались лечением и реабилитацией наркозависимых, а 3 раза проинформировали о распространении в интернете пронаркотического контента.
Например, 36-летний житель Хорольского округа организовал у себя дома наркопритон, где запрещённые вещества изготавливали и употребляли. В его жиль обнаружили более 100 г конопли, гашишное масло и флаконы из-под ацетона. На мужчину возбудили уголовные дела о незаконном хранении наркотиков и о содержании притона.
Из незаконного оборота вывели 15 кг запрещённых веществ. Управление наркоконтроля выявило 27 пронаркотических ресурсов в интернете с запрещённым контентом.
Кроме того, полицейские провели 267 разъяснительных бесед, совершили 236 профилактических визитов к состоящим на учёте несовершеннолетним и их семьям, проверили 264 места пребывания молодёжи.