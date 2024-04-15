В Приморье возбудили 91 уголовное дело благодаря бдительным гражданам

Всего за время акции от приморцев поступило 242 обращения на антинаркотическую линию. Из них 42 раза сообщили о незаконном обороте наркотиков, 197 раз интересовались лечением и реабилитацией наркозависимых, а 3 раза проинформировали о распространении в интернете пронаркотического контента.