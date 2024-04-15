Под Петербургом мужчина выстрелил из ружья в полицейского. Видео

В результате происшествия никто не пострадал. 49-летний задержанный обвиняется по статье УК РФ за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Видео появилось в telegram-канале «РЕН ТВ|Новости».