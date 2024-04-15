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В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2023

«В Днепре слышны звуки взрывов», — говорится в публикации.

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.

Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.