В Приморье поезд сбил мотоциклиста

«По предварительным данным, ночью 13 апреля 2024 года на 9248 км 9 пикета ст. Совхозная Дальневосточной железной дороги водитель мотоцикла совершил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора при опущенном шлагбауме. Локомотивной бригадой грузового поезда, следовавшего по данному участку железной дороги применено экстренное торможение, однако ввиду малого расстояния столкновения избежать не удалось. В результате происшествия водитель мотоцикла скончался на месте», — говорится в сообщении.