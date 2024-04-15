Защитную дамбу прорвало в Актюбинской области

За пару дней до прорыва дамбы из Нуры эвакуировали больше 570 человек, в том числе 326 детей. 242 человека разместили в эвакопункте села Иргиз, доставили к родственникам 310 человек из них 195 детей. Сейчас 20 человек, в том числе 7 детей вернулись в село. Всего же, по данным акимата, в Нуре расположены 112 жилых домов, проживают 691 человек.