Защитную дамбу прорвало в Актюбинской области

Как сообщили журналистам в пресс-службе областного акимата, в поселок Нура вчера вечером начала поступать вода. На месте находятся 126 человек, из них 119 мужчин — жителей поселка, которые остались для спасения села.
Помимо этого, для изучения обстановки на место вылетел начальник ДЧС на вертолете МИ-8. Издание сообщает, что до прорыва дамбы здесь уложили 1100 мешков с грунтом, подвезли 390 тонн инертного материала.
За пару дней до прорыва дамбы из Нуры эвакуировали больше 570 человек, в том числе 326 детей. 242 человека разместили в эвакопункте села Иргиз, доставили к родственникам 310 человек из них 195 детей. Сейчас 20 человек, в том числе 7 детей вернулись в село. Всего же, по данным акимата, в Нуре расположены 112 жилых домов, проживают 691 человек.
Ранее сообщалось, что жители маленьких сел в Актюбинской области, эвакуированные во время паводка, отказываются от жилья в районных центрах — они просят построить им дома в своих селах. На тот момент режим ЧС был объявлен в шести районах Актюбинской области. На прошлой неделе в Актюбинской области эвакуировали жителей села Мамыр из-за подъема уровня воды в реке — людей вывозили на вертолете Минобороны.
Сообщалось также, что жители села Кобда в Актюбинской области, пострадавшие от паводка, начали возвращаться в дома. Они рассказали, как пережили стихийное бедствие и показали, в каком состоянии сейчас их дома.
Как действовать во время паводков
Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, паводок — это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате: сброса воды с гидротехнических сооружений; быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки); обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных; нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.
Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.
«Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами. Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации», — объяснили специалисты.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует: отключить воду, газ, электричество; погасить огонь в печах; перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы; закрыть окна и двери, при необходимости — обить окна и двери первых этажей досками или фанерой. Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой: документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства; комплект одежды и обуви по сезону; запас продуктов питания на несколько дней.
«Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду», — отметили представители МЧС РК.