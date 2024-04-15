Жесткое ДТП во Владивостоке осложнило утренний трафик

Серьезная авария произошла во Владивостоке утром, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности озвучил аварийный комиссар «Автогарант».
По предварительным данным, водитель авто марки Toyota Prius не справился с управлением, заехал на бордюр и после этого вылетел на «встречку». В этот момент там двигался авто марки Toyota Vitz. После столкновения одна из машин врезалась в леера, вторая протаранила забор.
ТС получили серьезные механические и кузовные повреждения, о пострадавших информации пока нет. На месте работает аварийный комиссар.