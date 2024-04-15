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Жесткое ДТП во Владивостоке осложнило утренний трафик

Один из авто влетел в леера, второй протаранил забор.

Источник: PrimaMedia.ru

Серьезная авария произошла во Владивостоке утром, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности озвучил аварийный комиссар «Автогарант».

По предварительным данным, водитель авто марки Toyota Prius не справился с управлением, заехал на бордюр и после этого вылетел на «встречку». В этот момент там двигался авто марки Toyota Vitz. После столкновения одна из машин врезалась в леера, вторая протаранила забор.

ТС получили серьезные механические и кузовные повреждения, о пострадавших информации пока нет. На месте работает аварийный комиссар.